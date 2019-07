LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA | risultati 4 luglio Vincono Berrettini | Federer | Barty e

oasport

(Di giovedì 4 luglio 2019) Buongiorno e benvenuti allatestuale della quarta giornata di sfide per il terzo torneo stagionale dello Slam: oggi, giovedì 4, si completa il secondo turno di! Sui campi in erba più famosi del mondo i nostri Fabio Fognini e Matteocercheranno il passaggio al terzo turno. Saranno 32 gli incontri di singolare in programma quest’oggi: sedici del torneo maschile ed altrettanti di quello femminile. In campo la parte bassa del tabellone uomini e quella alta di quello donne. CLICCA QUI PER SEGUIRE LADI FOGNINI-FUCSOVICS (SI COMINCIA ALLE 15.30 CIRCA) CLICCA QUI PER-BAGHDATIS (SI COMINCIA INTORNO ALLE 17.30) OA Sport vi propone latestuale della quarta giornata di sfide per il terzo torneo stagionale dello Slam: oggi, giovedì 4, si completa il secondo turno di. Gli incontri scatteranno a ...

