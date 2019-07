huffingtonpost

(Di giovedì 4 luglio 2019) È l’ultima arma diverso l’Europa e, vista la vicinanza, soprattutto verso l’. Il Governo di Accordo Nazionale (GNA)del premier Fayez al- Sarraj sta valutando l’ipotesi di rilasciare “nei centri di detenzione” dopo il massacro di Tajoura “perché la loro sicurezza non può più essere garantita”. È quanto ha dichiarato il ministro dell’Interno Fathi Bashagha, come riferisce The Libya Observer. “Il governo di accordo nazionale al momento sta considerando la chiusura dei centri e il rilascio deiillegali per tutelare le loro vite e la loro sicurezza”, si legge anche in un post sulla pagina Facebook del ministeroche riferisce di un incontro avuto dal ministro dell’Interno con il coordinatore umanitario dell’Onu in ...

Blackskorpion4 : RT @HuffPostItalia: 'Liberiamo tutti i migranti': ricatto libico all'Italia - sadape54 : RT @HuffPostItalia: 'Liberiamo tutti i migranti': ricatto libico all'Italia - HuffPostItalia : 'Liberiamo tutti i migranti': ricatto libico all'Italia -