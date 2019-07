Independence Day | show a Washington | “America è un’idea più forte di ogni esercito” FOTO

meteoweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2019) Oggi gli Stati Uniti festeggiano l’Day, il giorno che celebra l’ottenimento dell’indipendenza dal regno della Gran Bretagna. “L’America è un’idea, piùdiesercito, più potente didittatore. Da speranza alla gente più disperata sulla Terra, instilla in noi la convinzione che non importa da dove è partita la tua vita, non c’è nulla che non si possa raggiungere“. Sono le parole con cui Joe Biden, ex vicepresidente candidato alla Casa Bianca, celebra il 4 luglio in un post su Twitter che per molti è stato un affondo contro Donald Trump che per l’occasione ha voluto creare uno spettacolo impareggiabile a. Trump lo ha definito “lodi una vita“, quello che sognava da tempo. Schierando carri armati e jet, quelle odierne potrebbero essere ricordate come le celebrazioni più roboanti e costose della storia ...

