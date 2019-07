Incentivo Inps per l’assunzione delle persone disabili

fondazioneserono

(Di giovedì 4 luglio 2019) Ci sono vari strumenti per facilitare. In un precedente articolo avevamo parlato dei rimborsi Inail per le imprese che assumo lavoratori contà e che devono effettuare interventi strutturali per l’adeguamento del posto di lavoro. In questo articolo cerchiamo di spiegare come funzionano il contributosulla retribuzione. Bonus assunzioniCon l’entrata in vigore del Jobs Act, a partire dal 1 Gennaio 2016 sono partiti i nuovi incentivi percontà. Più specificatamente, come indica l’, “undi tipo economico, rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, che varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto”. Questoviene dato alle aziende che offrono un contratto a tempo indeterminato o ...