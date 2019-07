Gazzetta | Sarà una lunga partita a scacchi tra De Laurentiis e Florentino per James

ilnapolista

(Di giovedì 4 luglio 2019) Ladello Sport riporta le ultime sullache si sta giocando tra DePerez. Unache vede purtroppo in vantaggio i bianchi, ma il presidente non è disposto a cedere ed anzi più il gioco si fa duro e più insiste. La situazione del Blancos è molto semplice Nonostante già abbia speso oltre 300 milioni sul mercato (Hazard, Mendy & Co.), il Real vanta una liquidità di cassa di 180 milioni di euro, a fronte di una posizione debitoria con le banche di 60 milioni. Semplificando significa che Perez non ha urgenza di vendere Il che significa nessuna fretta di vendere se non alle proprie condizioni, cioè 42 milioni per la cessione immediata. Denon ha fretta ed è disposto ad assediare il nemico in attesa della resa e intanto muove Jorge Mendes perché lo fiancheggi. L'articolounatra ...

dellorco85 : Finalmente è arrivato anche il via libera della Corte dei conti al decreto #micromobilità. Un altro passo verso la… - Gazzetta_it : Ecco la prima pagina della #Gazzetta di oggi - Juve-Icardi, giallo Ibiza - EuroCairo: 'Sarà un Toro scatenato!' - F… - Gazzetta_it : #Juve, clamoroso ritorno di #Buffon per un anno: sarà il vice #Szczesny #calciomercato -