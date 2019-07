Diabete | scoperto perché aumenta il rischio di morte in caso di infarto

Grazie allo screening 5 mila persone hanno scoperto di essere malate di Diabete : essere malati senza saperlo. Questo è quanto è accaduto a 5mila persone lo scorso 9 novembre. In questa data 5 mila farmacie hanno aderito ad una iniziativa di screening gratuito di Federfarma Nazionale per il diabete. La giornata chiamata DiaDay ha reso possibile di scattare una fotografia del diabete in Italia monitorando quasi 130 mila persone in pochi giorni. Lo conferma Marco Cossolo, presidente dell’ente, che spiega: “Queste ...