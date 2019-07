Devi scendere da quel muretto E l' immigrato prende a bastonate il 65enne

ilgiornale

(Di giovedì 4 luglio 2019) Fabrizio Tenerelli È terminata a, a Ventimiglia (Imperia), la lite tra un sessantacinquenne italiano e un nigeriano di 21 anni. Scaldare gli animi, l'invito allo straniero dida undi proprietà privata "Scendi da, che è di proprietà privata. Lì non ti puoi sedere". Tutto ha avuto inizio damonito, con cui un italiano di 65 anni, residente a Ventimiglia, in provincia di Imperia, ha rimproverato un nigeriano di 21 anni. La lite si è consumata nel parcheggio di un supermercato. Sono così volati gli insulti e dalle parole i due contendenti sono presto passati ai fatti. Il giovane straniero ha afferrato un bastone scagliandosi contro il rivale, che a sua volta è riuscito a sottargli l'arma, per qualche istante, ricambiando alle offese. La differenza di età, tuttavia, è stata determinante e ad avere avuto la peggio è stato il ...

