Calciomercato Manchester United | Bruno Fernandes nel mirino | via libera per Pogba?

(Di giovedì 4 luglio 2019) Ilpiomba su, che lo Sporting valuta oltre 55 milioni di euro: l’agente del giocatore è già in Inghilterra.“powered by Goal”Dopo l’ultima deludente stagione ilè pronto a ripartire con il solito importante mercato: neldei Red Devils è finito, gioiello dello Sporting che piace anche ad altre big in Europa.Secondo quanto riferito da ‘Sky Sports’, l’agente del centrocampista è volato in Inghilterra per sondare tutte le possibili opzioni, mentre il club portoghese non fa passi indietro e continua a chiedere non meno di 55 milioni di euro per il cartellino.L’interesse nei confronti dell’ex Sampdoria potrebbe essere un ulteriore indizio sul possibile addio di Paul, che continua a essere il grande sogno di Real Madrid e Juventus. Solskjaer ha chiesto un grande colpo a ...

