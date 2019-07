Vertice sulle autonomie | tutto rinviato all' 8 luglio

blogo

(Di giovedì 4 luglio 2019) Aggiornamento -rimandato all'8per l'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri del testo presentato dalla Legaregionali. Nella prima ora di lavoro i ministri hanno discusso il tema delle risorse e di un meccanismo che non porti squilibri tra Nord e Sud, poi si sono soffermati su competenze e deleghe e hanno raggiunto un'intesa di massima su un fondo di perequazione, che permetta di raccogliere e ripartire eventuali extra gettiti tra tutte le regioni.Dopo la fine della riunione la ministra per il Sud Barbara Lezzi del MoVimento 5 Stelle ha commentato: "È andata bene ci sono stati dei passi in avanti. Stiamo costruendo una proposta che rispetti tutti i dettami costituzionali. Abbiamo trovato la quadra su alcuni aspetti, su altri no"Il suo collega Stefano Buffagni, sottosegretario agli Affari Regionali, ha detto solo:"Si lavora, si ...

