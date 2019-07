Outlook per Android si aggiorna | miglioramenti per le bozze

surface-phone

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Breve comunicato per informarvi chepersi èto implementando la possibilità di tornare allepiù velocemente. Changelog Finisci quello che hai iniziato! Qando apri una conversazione, torna subito alla bozza a cui stavi lavorando. Glimenti settimanali includono fix di bug egenerali. Download La nuova versione diper smartphone e tabletè numerata 3.0.92 ed è disponibile al download presso il Google Play Store. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei commenti! Microsoft(Free, Google Play) →

