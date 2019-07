Meteo Protezione Civile domani | instabilita' su zone interne e rilievi da Nord a Sud

Maltempo - nuova Allerta Meteo della Protezione Civile : “persistono forti piogge e temporali al Nord Italia” : Allerta Meteo – Le regioni settentrionali dell’Italia continuano ad essere interessate da infiltrazioni di aria fresca in quota, che danno luogo, ancora, ad una spiccata instabilità, con attività temporalesca intermittente e localmente intensa. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile per il maltempo al Nord : “forti temporali - criticità gialla in 5 Regioni” : Allerta Meteo – Un flusso di correnti fresche di origine atlantica continua ad erodere il bordo settentrionale dell’anticiclone di origine Nord -africana che da giorni interessa l’Italia, determinando una spiccata instabilità sui settori settentrionali, con attività temporalesca localmente intensa. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta Meteo della Protezione Civile per forti temporali al Nord domani 3 Luglio : Il transito di aria più fresca in quota sul Nord Italia determinerà nella giornata di domani una marcata instabilità atmosferica con temporali anche di forte intensità sulle regioni...

Allerta Meteo della protezione civile : forti piogge e temporali in arrivo al Nord - allarme arancione a Bolzano : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica tende ad erodere il bordo dell’area di bassa pressione di origine Nord -africana che da giorni investe l’Italia, determinando una spiccata instabilità sui settori alpini, con attività temporalesca localmente intensa, specie sui settori alpini orientali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Meteo Protezione Civile domani : temporali al Nord Italia : La giornata di domani vedrà un ritorno a condizioni di instabilità atmosferica sul Nord Italia con lo sviluppo di fenomeni termo-convettivi soprattutto sui settori montuosi, localmente in...

Meteo Protezione Civile domani : tempo stabile su tutta la penisola : Nella giornata di domani l'alta pressione determinerà condizioni di tempo stabili sull'intera penisola . Caldo in nuova intensificazione al centro-nord con temperature elevate. Ecco il bollettino...

Meteo Protezione Civile domani : caldo in lieve attenuazione : Nella giornata di domani avremo tempo generalmente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Il caldo sarà in attenuazione ma continueremo ad avere temperature elevate soprattutto in Pianura Padana...