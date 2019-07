Lo Stromboli si risveglia, un morto

Una persona è morta e un'altra è ferita sul versante delloin eruzione. Sarebbe un turista in gita nella zona sommitale del vulcano. A17 anni fa tanta paura per un'onda anomala che travolse l'isola. Ora a creare fughe tra abitanti e turisti sono gli incendi causati da due violenti scoppi, con zampilli fino a valle.La situazione è drammatica:troppo fumo e il canadair non riesce a intervenire.In soccorso elicotteri da Salerno e Catania.Esplosioni tra le più forti dal 1985,dice Istituto Vulcanologia.(Di mercoledì 3 luglio 2019)