Istat | popolazione ancora in calo | meno 124mila in un anno | Dal 2015 persa

tgcom24.mediaset

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Si tratta del quartoconsecutivo di trend negativo: dalsono oltre 400mila i residenti "persi", un ammontare superiore agli abitanti di Bologna (il settimo Comune più popoloso d'Italia. Indel 3,2% anche le iscrizioni in anagrafe di cittadini provenienti dall'estero

RaiNews : La popolazione italiana scende a 55 milioni. Rispetto al 2014 la perdita di italiani è pari alla scomparsa di una c… - momentosera : #Istat: l'Italia è in declino demografico. Si tratta della prima volta negli ultimi 90 anni. Il calo è interamente… - yuna_hikari : RT @ilpost: L’Italia è in “declino demografico” per la prima volta negli ultimi 90 anni -