Carola Rackete | Feltri a Mughini | Non è neppure tanto affidabile

liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Caro amico, hai scritto un libro meraviglioso sui Cretini di sinistra che ha fatto nascere in me una grande ammirazione per te. Sono sedotto dalla tua intelligenza e arguzia. Per quanto riguarda la questione in ballo non hai tutti e torti etutte le ragioni.suscita in me sent

luigidimaio : Mi sorprende la scarcerazione di Carola Rackete. Io ribadisco la mia vicinanza alla Guardia di Finanza. Il tema res… - matteosalvinimi : Siamo d’accordo con Carola Rackete, che starebbe pensando di andare in Australia per occuparsi di albatros. Sono p… - NicolaPorro : Il Gip di Agrigento ha deciso di annullare l’arresto della #Capitana Carola Rackete: siamo all’assurdo. In questo P… -