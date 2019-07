Appello degli scienziati | social e governi devono sostenere l’obbligo dei vaccini

Cambiamenti climatici - l’Appello degli economisti per il carbon princing : Gli economisti lanciano un appello per affrontare immediatamente il tema dei Cambiamenti climatici e adottare da subito la soluzione migliore che abbiamo a disposizione: mettere un prezzo sulle emissioni di carbonio. In una dichiarazione concisa ma efficace, gli economisti sottolineano che mettere un prezzo sulle attività inquinanti è la strada più efficiente e percorribile per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra. Sebbene non sia ...

Sea Watch 3 - l'Appello degli eurodeputati dem al commissario Avramopulos : “Basta disperati soli in mezzo al mare. Ue intervenga” : “Da 15 giorni 42 migranti sono bloccati sulla nave Sea Watch 3. Il ministro dell’Interno italiano Matteo Salvini, appellandosi al decreto Sicurezza Bis, approvato dal consiglio dei ministri lo scorso 11 giugno, afferma che non concederà nessuna autorizzazione. Intanto le condizioni psicofisiche delle persone a bordo peggiorano di giorno in giorno, con il rischio che la situazione possa degenerare”. Comincia così ...

Epatite C : oltre 15mila pazienti curati nel Lazio. Ma resta un “sommerso” di circa 20mila persone infette. Da Roma l’Appello degli specialisti : Quattro incontri rivolti agli specialisti per coordinare l’attività e individuare i pazienti che non sanno o non si sono ancora sottoposti alla terapia gratuita, non tossica e della durata di poche settimane per eliminare la minaccia incombente dell’Epatite C e tornare a vivere. Seconda tappa con l’appuntamento “HCV: Be Fast, Be Different”,organizzato da AbbVie, in questo quadro complesso e allo stesso tempo ...

Giudici ‘pro migranti’ - il presidente Corte d’Appello di Firenze contro Salvini : “A rischio incolumità a causa degli attacchi” : I post di Matteo Salvini su Facebook, a fine maggio. Le fonti del Viminale, il 5 giugno, che annunciavano che il ministero dell’Interno impugnerà le sentenze di quei Giudici “fan dell’accoglienza”, come li aveva chiamati il vicepremier leghista sui social. E sotto i suoi post, centinaia di commenti contro il magistrato fiorentino Luciana Breggia. Che hanno spinto la presidente della Corte di Appello di Firenze, Margherita ...

Appello degli scienziati sul clima - rischi per la salute degli europei : (A cura di Bruno Carli, rappresentante italiano nel Panel Ambiente di Easac, socio linceo)EASAC ha pubblicato un rapporto che valuta i rischi per la salute della popolazione europea a causa del cambiamento climatico e segnala i benefici prodotti dall’adozione di adeguati interventi di mitigazione. EASAC (European Academies Science Advisory Council) è l’associazione delle accademie europee che fornisce alla politica ...

Appello degli oncologi per Fondo farmaci innovativi - il ministro Grillo lo rinnoverà : Finora ha permesso a migliaia di malati oncologici italiani di ottenere le terapie più innovative in tempi celeri. È stato una garanzia di acceso a cure e farmaci dai costi altrimenti elevatissimi. Ora, però, il Fondo triennale di 500 mln di euro per i farmaci oncologici innovativi è in scadenza a fine 2019, e se non sarà rinnovato saranno presto a...

"Chiedo asilo" 40 anni dopo - Appello degli ex scolari al maestro Roberto Benigni : Il film di Ferreri fu girato nel 1979 in una materna di Bologna, la classe invita l'attore toscano alla ricorrenza

Centenario associazione nazionale degli Alpini - TgCom24 indossa il cAppello nel logo : A Milano il fine settimana che si sta per concludere è stato movimentato dall'ondata delle penne nere. La città lombarda ha ospitato da venerdì 10 a oggi domenica 12 maggio, l’annuale adunata degli Alpini. Un'edizione che cade in un anno speciale, infatti il 2019 segna il Centenario dalla nascita dell'associazione nazionale degli Alpini.Giornali ma soprattutto telegiornali hanno dedicato servizi per raccontare l'importante avvenimento e ...