Vescovi e popstar | chi sceglie Carola

ilgiornale

(Di martedì 2 luglio 2019) Fausto Biloslavo Da monsignor Perego a Emma. Passando per Micromega e la sinistra Un vescovo vuole dedicare il porto di Lampedusa alla «capitana» paragonandola nientemeno che a Garibaldi. Cantanti, partiti, intellettuali di sinistra «stanno con» fregandosene se è diventata una star violando la legge. Gian Carlo Perego, vescovo di Ferrara-Comacchio, pensa che la giovane tedesca sia come Garibaldi. Ex direttore di Migrantes, la fondazione della Conferenza episcopale italiana, in prima linea nell'aiuto agli immigrati, è convinto chesia un'eroina dei due mondi. «Il porto di Lampedusa propone può esserle intitolato. Garibaldi assassino e brigante contro lo Stato (per gli austriaci, nda), oggi è un eroe. Lasceremo alla storia giudicare chi è il vero eroe: se chi chiude un porto e caccia o chi salva la vita delle persone». La chiesa, soprattutto tedesca, è in prima ...