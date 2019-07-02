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Traffico Roma del 02-07-2019 ore 18 | 30

Traffico Roma del 02-07-2019 ore 18 | 30 VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 18.20 RB   DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 02-07-2019 ore 18:30 (Di martedì 2 luglio 2019) VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 18.20 RB   DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI   SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO CI SONO CODE PER INCIDENTE DALLA NOMENTANA ALLA CASILINA; PER UN ALTRO INCIDENTE CODE A TRATTI DALLA TUSCOLANA ALLA VIA ARDEATINA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA C. COLOMBO ALLA TUSCOLANA. DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA CONCA D’ORO ALL’ALTEZZA DI VIA VALLE VERMIGLIO PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA VALTER TOBAGI. AL QUADRARO POSSIBILI DISAGI IN VIA DEI CONSOLI ALL’ALTEZZA DI VIA SCRIBONIO CURIONE: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE. CODE PER LAVORI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, DIREZIONE ...
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    Traffico Roma del 02-07-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 17.20   DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI   AUMENTA IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA FLAMINIA E SALARIA , IN ESTERNA CODE ATRATTI DALLA CRISTOFORO COLOMBO ALLA RomaNINA CODE PER LAVORI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, DIREZIONE CENTRO ...

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