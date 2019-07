Salisburgo | manifestanti chiedono libertà per Carola a Mattarella

huffingtonpost

(Di martedì 2 luglio 2019) Una manifestazione per la liberazione della comandante della Sea Watch,Rackete, è in corso asotto la casa natale di Mozart, dove si trova in visita il Presidente Sergio. Circa una quarantina di attivisti locali si sono radunati all’ingresso del sito storico, urlando slogan come “Libertà per” e “Antifascismo”, rigorosamente in italiano. Un cordone di Polizia controlla la manifestazione assolutamente pacifica. Diversi anche gli slogan contro Matteo Salvini.La pacifica manifestazione sta continuando nei vicoli della vecchia, dove il presidente, uscito dalla casa natale di Mozart, sta facendo una passeggiata. Gli attivisti, molti dei quali ambientalisti, lo stanno seguendo con striscioni e slogan.La protesta non è ovviamente diretta alla figura del presidente della Repubblica ma al ...

