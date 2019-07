Pallavolo Supervolley In edicola il numero doppio | Simone Giannelli | Oreste Cavuto | Anna

oasport

(Di martedì 2 luglio 2019) Ilestivo diè incon la grinta del palleggiatore azzurroin copertina. È lui il volto della nazionale maschile che ha cominciato la stagione restando in corsa fino all’ultimo weekend per le finali di Volleyball Nations League e che è pronto a guidare l’Italia di Gianlorenzo Blengini verso l’appuntamento più atteso: il torneo di qualificazione olimpica di Bari. L’intero movimento azzurro ha messo in realtà nel mirino i Giochi di Tokyo 2020 e le prossime settimane saranno fondamentali per centrare l’obiettivo. Lo vogliono al primo tentativo i ragazzi che in Puglia avranno nella Serbia l’ostacolo più difficile da superare. Un posto tra i big lo sogna anche lo schiacciatore, tra le più belle sorprese della prima parte della stagione. Ma anche le vice campionesse mondiali di Davide Mazzanti avranno l’identica chance ...