NBA – Anthony Davis parla da Lakers | “voglio vincere l’anello! Ai Pelicans stagione

NBA 2K20 : in copertina svetteranno Anthony Davis e Dwyane Wade : Anthony Davis e Dwyane Wade saranno gli atleti che svetteranno sulla copertina di NBA2K20, e come possiamo vedere i due sportivi capeggeranno su una copertina ciascuna, di cui possiamo vedere le immagini qui di seguito.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale EA:Leggi altro...

NBA – Splendido gesto di LeBron James per Anthony Davis - il ‘Prescelto’ pronto ad una clamorosa rinuncia : James ha deciso di cedere al suo nuovo compagno il numero 23, indossato per una carriera intera tranne nel periodo ai Miami dal 2010 al 2014 Un regalo davvero speciale, una rinuncia tanto sorprendente quanto clamorosa per LeBron James che, secondo quanto riferito da Yahoo Sports, cederà il numero 23 ad Anthony Davis. Twitter @dchinellato Una notizia che, se confermata, lascerebbe tutti di stucco, confermando l’euforia del ...

Space Jam 2 – Nuovi nomi nel cast! LeBron fa coppia con Anthony Davis sul set : presenti anche 3 stelle WNBA : Nuovi nomi nel cast di Space Jam 2: LeBron James verrà affiancato da Anthony Davis anche sul set, presenti anche 3 stelle della WNBA Il 16 luglio 2021 ci sarà l’uscita di Space Jam 2, il tanto atteso sequel del film con Michael Jordan e i Looney Toons che ha fatto sognare intere generazioni. Il protagonista, come noto, sarà LeBron James che verrà affiancato da un cast di alto livello… cestistico! Nelle ultime ore sono venuti fuori diversi ...

LeBron James ed Anthony Davis - i Lakers fanno paura : crolla la quota per la vittoria del titolo NBA 2020 : Con l’aggiunta di Anthony Davis al fianco di LeBron James, i Los Angeles Lakers sono la prima squadra candidata alla vittoria del titolo NBA 2019-2020 L’anno scorso l’arrivo di LeBron James aveva dato grandi speranze ai Lakers in ottica titolo, ma la sola presenza del Re, complice qualche infortunio di troppo, non è bastata nemmeno ad arrivare ai Playoff. Da un’estate all’altra, l’arrivo di Anthony Davis ...

NBA – Anthony Davis ha già deciso : rinnoverà con i Lakers a fine stagione : Dopo aver minacciato mezza lega rendendo note le sue intenzioni di diventare free agent nel 2020, Anthony Davis ha cambiato idea una volta trasferitosi ai Lakers: il ‘Monociglio’ rinnoverà Adesso è ufficiale: la strategia di Anthony Davis e Rich Paul ha dato i suoi frutti. Nelle ultime settimane, i due avevano messo in guardia ogni franchigia NBA che avrebbe provato a convincere i Pelicans con una trade: Anthony Davis sarebbe rimasto 1 ...

NBA – Lakers - Anthony Davis è già una star : a Los Angeles spunta il murales del ‘Monociglio’ [FOTO] : Anthony Davis è già una star a Los Angeles: il nuovo acquisto dei Lakers già impresso sui muri della città con un imponente murales Nella notte fra sabato e domenica, Anthony Davis è diventato un nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers. Il nuovo arrivo ha scaldato gli animi in città, spazzando via i malumori dei tifosi per la stagione conclusa in maniera alquanto negativa. Adesso la franchigia losangelina può sognare in grande con LeBron ...

Mercato NBA – Lakers senza freni - dopo Anthony Davis resta forte l’interesse per Kawhi Leonard : I Los Angeles Lakers restano molto attivi sul Mercato anche dopo la trade di Anthony Davis: la franchigia giallo-viola studia con attenzione la situazione di Kawhi Leonard Negli ultimi giorni, la tranquillità del panorama NBA è stata scossa dal primo colpo di Mercato: i Los Angeles Lakers hanno acquisito Anthony Davis dai New Orleans Pelicans. Una mossa ‘rapida e letale’, in grado di bruciare la concorrenza e di regalare a ...

NBA – Anthony Davis ai Lakers - Ingram non ci sta? Il post social è… misterioso [FOTO] : Ingram via dai Lakers (insieme ad altri due giocatori e tre scelte del Draft) per Anthony Davis: la reazione social dell’ex cestista gialloviola La notte italiana ha regalato una clamorosa bomba riguardante i Los Angeles Kalers: la squadra gialloviola ha ingaggiato Anthony Davis con un inaspettatissimo scambio. I Lakers, infatti, hanno potuto far sì che Davis cambi casacca accettando l’offerta del gm Pelinka, che ha chiesto in ...

NBA – Anthony Davis ai LA Lakers - il padre di Lonzo Ball è una furia : “non vinceranno mai più un titolo” : Il padre di Lonzo Ball, inserito nella trade per Davis, ha attaccato duramente i Lakers pronosticandogli il fallimento Il trasferimento di Anthony Davis dai Pelicans ai Lakers ha letteralmente fatto esplodere il mercato NBA, pronto adesso a regalare nuovi colpi di scena. LaPresse/Reuters La trade che ha portato lo statunitense in California ha coinvolto anche Ingram, Hart, la quarta scelta del prossimo draft e soprattutto Lonzo Ball. ...

NBA – Anthony Davis ai Los Angeles Lakers - l’accoglienza social di LeBron : “questo è solo l’inizio” [FOTO] : Il ‘Prescelto’ ha accolto ai Lakers Anthony Davis, postando sui social una foto che li ritrae insieme con la maglia di LA La vecchia stagione si è chiusa da poco con il successo di Toronto su Golden State, ma la nuova ha già cominciato a regalare i primi colpi di scena. Anthony Davis infatti è un nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers, la franchigia californiana mette a segno un colpo sensazionale, affiancando a LeBron James ...

NBA – Anthony Davis ai Los Angeles Lakers : 6 asset nella trade che ha convinto i Pelicans : Anthony Davis è un nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers: accordo trovato nella notte con i Pelicans in cambio di 3 giocatori e 3 scelte future al Draft Clamorosa ‘Wojbomb’ nella notte italiana. L’insider ESPN Adrian Wojnarowski ha allietato il sabato sera dei tifosi dei Lakers: Anthony Davis è ufficialmente un nuovo giocatore giallo-viola. Incredibile trade materializzatasi nelle ultime ore, come un fulmine a ciel ...

NBA – Nuova offerta Lakers per Anthony Davis : sacrificata la pick n°4 - ma i Pelicans vogliono Kuzma : I Los Angeles Lakers tornano alla carica per Anthony Davis: la franchigia giallo-viola pronta a sacrificare la pick numero 4, ma i Pelicans vogliono anche Kuzma nel pacchetto La stagione 2018-2019 si avvia verso il termine e le franchigie NBA sono pronte a studiare le mosse di mercato più efficenti per migliorare i propri roster. I Los Angeles Lakers, dallo scorso febbraio, hanno un pallino fisso in mente: prendere Anthony Davis. Secondo ...

NBA – Rich Paul mette le cose in chiaro : “Anthony Davis free agent nel 2020! Celtics - Knick e Lakers? Ecco chi ha più chance” : Rich Paul, agente di Anthony Davis, chiarisce che il suo assistito sarà free agent nel 2020: Celtics, Knicks e Lakers le squadre più accreditate per il suo futuro La prossima free agency sarà davvero importante, visto il gran numero e il valore dei giocatori senza contratto presenti, ma sarà altrettanto importante conoscere il futuro di chi, come Anthony Davis, ha ancora un anno di contratto e nessuna intenzione di restare nella sua ...

Mercato NBA – Lakers - non solo Anthony Davis : si puntano Bradley Beal - Kyle Lowry e Derrick Favors : Non solo Anthony Davis nel mirino dei Los Angeles Lakers: si monitorano le situazioni contrattuali di Bradley Beal, Kyle Lowry e Derrick Favors Con i Playoff che si avviano verso la fine, le franchigie rimaste fuori per la corsa alle Finals possono già pensare a come programmare la prossima stagione. Il Mercato estivo è fondamentale per pianificare gli obiettivi per la prossima stagione e i Los Angeles Lakers, questa volta non possono ...