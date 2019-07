Mercato NBA – Lo strano caso di DeMarcus Cousins | top player ‘ignorato’ | ma attenzione a

Mercato NBA – Warriors - ecco il nuovo centro : c’è la firma di Willie Cauley-Stein : Willie Cauley-Stein sarà il nuovo centro dei Golden State Warriors: l’ex Sacramento Kings firma poco sopra il minimo salariale Lasciato andare DeMarcus Cousins e le sue esorbitanti (com’è giusto che sia) richieste contrattuali, gli Warriors hanno scandagliato il Mercato dei free agent alla ricerca di un nuovo centro. La franchigia della Baia, secondo The Athletic, ha messo sotto contratto Willie Cualey-Stein per una cifra vicina ai 2 ...

Mercato NBA – Pazza idea Iguodala : pronto il buyout con i Grizzlies per poi unirsi ai Lakers : Andre Iguodala pronto al buyout con i Grizzlies: l’ex Warriors potrebbe già cambiare squadra ed unirsi ai Los Angeles Lakers La free agency è iniziata da due giorni ma ha già regalato tante sorprese. In casa Warriors il ‘core’ della squadra è stato smontato per ovvie ragioni: Kevin Durant è passato ai Brooklyn Nets, mentre Andre Iguodala è finito ai Memphis Grizzlies. Secondo Ramona Shelburne, l’MVP delle Finals 2015, potrebbe subito ...

Mercato NBA – Michael Jordan saluta Kemba Walker : “hai sempre rappresentato Charlotte con classe” : Il proprietario degli Hornets ha ringraziato Kemba Walker dopo otto stagioni trascorse a Charlotte, augurandogli buona fortuna L’avventura di Kemba Walker con gli Charlotte Hornets è ormai arrivata al capolinea, la firma con i Boston Celtics è imminente e Michael Jordan ha deciso così di salutarlo con affetto. Il proprietario della franchigia del North Carolina ha voluto mandare pubblicamente un messaggio, che ha toccato il cuore del ...

Mercato NBA – Kanter vola a Boston : trovato l’accordo con i Celtics : Kanter saluta Portland: per il turco inizia una nuova avventura ai Boston Celtics Continuano ad arrivare notizie di Mercato dal mondo della palla a spicchi statunitense. Dopo la conferma del rinnovo di Thompson con i Golden State Warriors arriva un altro colpo di Mercato NBA: Enes Kanter diventa un giocatore dei Boston Celtics. Il cestista turco ha trovato l’accordo con la squadra di Boston: un biennale di 10 milioni di dollari con ...

Mercato NBA – Scambio Miami-Portland : Whiteside saluta la Florida - i dettagli della trade : Whiteside saluta la Florida: Scambio tra Miami e Portland, i dettagli Continua lo spettacolo a colpi di Mercato in NBA: dopo le prime trade della notte di ieri, le squadre non si fermano e continuano ad arrivare notizie dal mondo della palla a spicchi statunitense. Dopo le indiscrezioni sull’avvenuta firma del rinnovo di Thompson con i Golden State Warriors, dall’America arriva anche un’importante notizia riguardante ...

Mercato NBA – Thompson-Warriors - è fatta : accettato il maxi rinnovo : Klay Thompson ha accettato l’offerta proposta dai Golden State Warriors: i dettagli Il rinnovo era nell’aria e sembra essere finalmente arrivato: Klay Thompson avrebbe accettato la maxi offerta dei Golden State Warriors. I vice-campioni NBA non avevano intenzione di lasciarsi sfuggire il loro cestista, seppur in infortunato e costretto a saltare parte della prossima stagione, tanto da offrirgli un contratto quinquennale da 190 ...

Tre miliardi di dollari in poche ore : il Mercato NBA parte col botto : Più di tre miliardi di dollari di contratti firmati in poche ore. I 30 team dell’Nba, la lega statunitense di basket professionistico, non hanno badato a spese per assicurarsi...

Mercato NBA – Continua il rebuilding in casa Pelicans : arrivano JJ Redick e Derrick Favors : Continua la straordinaria opera di rebuilding in casa New Orleans Pelicans: dalla free agency arrivano JJ Redick e Derrick Favors Dopo aver preso atto del sicuro addio di Anthony Davis, in casa Pelicans le sensazioni non erano delle migliori. Ed invece New Orleans ha messo in piedi un rebuilding davvero niente male. Nella trade di Davis sono arrivati giovani interessanti come Lonzo Ball, Brandon Ingram e Josh Hart, oltre alla pick numero 4 ...

Mercato NBA – Colpo Pacers - dai Bucks arriva Malcolm Brogdon : firma anche Jeremy Lamb : Doppio Colpo in casa Pacers: dai Bucks arriva Malcolm Brogdon via sign and trade, c’è la firma di Jeremy Lamb La free agency NBA, inizia alla mezzanotte italiana, regala due colpi importanti in casa Indiana Pacers. Dai Milwaukee Bucks arriva Malcolm Brogdon, talentuoso playmaker che ricoprirà un ruolo di primo piano ad Indianapolis. Brogdon ha firmato un rinnovo con i Milwaukee Bucks da 85 milioni per 4 anni, trasferendosi ai Pacers ...

Mercato NBA – Charlotte Hornets - scelto il sostituto di Kemba Walker : dai Celtics arriva Terry Rozier : I Charlotte Hornets hanno scelto il sostituto di Kemba Walker: dai Boston Celtics arriva Terry Rozier via sign and trade I Charlotte Hornets hanno preso una decisione drastica in merito al loro futuro. La franchigia del Nord Carolina ha lasciato andare Kemba Walker, stella della squadra nelle ultime stagioni, accordatosi con i Boston Celtics. Il suo sostituto arriva proprio da Boston: Terry Rozier. Il playmaker, riserva di Kyrie Irving, ha ...

Mercato NBA – Milwaukee Bucks : Middleton resta - rinnovo per Brook Lopez che saluta l’arrivo del fratello Robin : Quattro colpi per i Milwaukee Bucks nella prima notte di free agency: arrivano i rinnovi di Middleton, Hill e Brook Lopez che saluta l’arrivo del fratlelo Robin come centro di riserva Allo scoccare della mezzanotte italiana la free agency NBA ha ufficialmente aperto i battenti. Uno dietro l’altro si sono susseguiti i colpi delle franchigie che avevano preparato già da tempo le proprie strategie ed erano solo in attesa di ...

Mercato NBA – Kevin Durant ad un passo dai Nets : i dettagli dell’accordo : Kevin Durant pronto a dire addio ai Golden State Warriors: i dettagli dell’accordo con i Nets Tra pochi minuti scatterà l’inizio della free agency NBA, il periodo nel quale le franchigie potranno mettere sotto contratto i più ambiti ‘free agent’. Nonostante l’infortunio al tendine d’achille che lo terrà fuori l’intera prossima stagione Kevin Durant resta uno dei primi nomi sulla lista di ogni gm. ...

Mercato NBA – Damian Lillard rinnova con Portland : ecco i dettagli della maxi offerta : Damian Lillard pronto a firmare il ricco rinnovo offerto dai Portland Trail Blazers: offerto un quadriennale da 196 milioni di dollari Ha trascinato i suoi Blazers durante tutta la stagione con 25.8 punti, 6.9 assist e 4.6 rimbalzi di media a partita, tirando con il 44.4% dal campo e il 36.9% da 3 punti. È stato il leader di Portland che è arrivata a giocarsi la finale di Conference, ha giocato contro gli Warriors con due costole incrinate ...

Mercato NBA – Golden State prova a trattenere Kevin Durant : offerto il massimo salariale nonostante l’infortunio : Golden State pronta ad offrire il massimo salariale a Kevin Durant nonostante l’infortunio al tendine d’Achille: gli Warriors vogliono mantenere intatto il proprio core Mancano poche ore alla mezzanotte italiana, la data fatidica per l’inizio della free agency NBA. Fioccano i rumor di Mercato. I principali riguardano il futuro di Kevin Durant, uno dei free agent più ambiti. La stella di Golden State, fermo per tutta la ...