Mediterranea torna in mare

Migranti : torna in mare Mediterranea - il veliero Alex punta verso la Libia : I volontari italiani ripartono. La barca non è attrezzata per soccorrere Migranti, potrà prestare solo primo soccorso. A bordo anche il leader di Open Arms, Oscar Camps: "Momento nero per tutta l'Europa, non solo in Italia"