L’alcol causa danni anche a chi non beve

(Di martedì 2 luglio 2019) Minacce, molestie, aggressioni fisiche e atti di vandalismo. Sono questi alcuni deiti dal consumo di alcol a chi non. A riferirlo sulle pagine del Journal of Studies on Alcohol and Drugs è un nuovo studio dei ricercatori della Alcohol Research Group, un programma del Public Health Institute di Oakland, in California, secondo cui idi questa sostanza a coloro che non bevono sono “un importante problema di salute pubblica” e che la società dovrebbe urgentemente combattere gli effetti del consumo di alcol di seconda mano. Per analizzare gli effetti di chi consuma alcol su coloro che non bevono, i ricercatori hanno passato in rassegna i dati provenienti da due sondaggi del 2015, il National Alcol Harming to Others Survey e il National Alcohol Survey. Dai risultati è emerso che in un solo anno circa il 21% delle donne e il 23% degli uomini, per un totale di 53 milioni ...

