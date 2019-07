La spiaggia di Capaci un paradiso per le famiglie e la sera divertimento e movida

direttasicilia

(Di martedì 2 luglio 2019) Aun arenile da sogno e inda quest’anno è caccia ai fumatori. Il litorale diè una portata di mano, vicino a Palermo, con unadi sabbia e da quest’anno c’è un motivo in più per frequentarlo, soprattutto per le. Sullavicina al capoluogo siciliano è scattato il divieto di fumare dal primo giugno. E chi viene beccato si prende una multa fino ad un massimo di 500 euro. A stabilirlo una ordinanza del Comune che esenta i fumatori dal divieto soltanto nelle piattaforme degli stabilimenti, nei bar e locali annessi.tra sabbia fine enotturna si impone così come uno degli arenili all’avanguardia per i desideri di lunghe passeggiate in riva al mare o per scampagnate per godersi la prima tintarella dell’anno. Ladirappresenta un’oasi di relax, qualità e cortesia degli esercenti in cui la lunga ...

