La serie tv di The Lost Boys? Tutto da rifare | a cominciare dal cast | la proposta di

optimaitalia

(Di martedì 2 luglio 2019) Il cambiamento annunciato nelle scorse settimane e che riguardava proprio un cambiamento neldelladi Thesembra che non sarà l'unico a cui andrà incontro la produzione nei prossimi giorni. Per il momento il progetto delladedicata al famoso film no è ancora stato accantonato, ma sembra proprio chesia ancora al punto di partenza visto che l'intero, o quasi, via via è stato cambiato e si cerca ancora un volto che possa dare l'input alla. Secondo quanto riporta Deadline , l'interoesistente dell'episodio pilota è stato silurato, o quasi. Al di fuori di Medalion Rahimi e Dakota Shapiro, che prenderanno parte al pilot che dovrà essere rielaborato, tutti gli altri sono stati bocciati, Tyler Posey compreso. Medalion Rahimi è stata scelta per interpretare Star, il ruolo che nel film fu di Jami Gertz e che viene descritta come "una ragazza ...

NetflixIT : The Sandman di Neil Gaiman diventerà una serie Netflix. - fotogramas_es : La serie apunta alto. - acmilan : 27/06/1963 ?? #OnThisDay The European Champs ??? beat Serie A winners Inter in the “Città di Milano” Cup ??… -