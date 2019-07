Chris Evans – Ecco il gesto dell’attore che ha fatto impazzire i fan!

Knives Out – il primo trailer del film con Chris Evans e Daniel Craig : Knives Out uscirà nelle sale americane il prossimo novembre, a dirigere la pellicola sarà Rian Johnson (Star Wars: Gli Ultimi Jedi) ed avremo un cast molto importante, star del calibro di Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Michael Shannon, Katherine Langford, Lakeith Stanfield, Jaeden Martell e Christopher Plummer. Il film sarà un suspense movie, qui di seguito trovate la sinossi ufficiale con ...

È stato il compleanno di Chris Evans ma il regalo ce lo ha fatto lui : Ma grazie!

Chris Evans - Captain America dopo Avengers : Endgame tra nuovi film e serie tv : L’ultima volta sul grande schermo Chris Evans indossava il costume di Captain America, ruolo che ha impersonato quasi ininterrottamente – salvo qualche eccezione, Gifted - Il dono del talento (2017), Playing It Cool (2014) e Before We Go (2014) che segna anche il suo debutto da regista – dal 2011, esordendo come Steve Rogers in Captain America – Il primo Vendicatore. Da allora, sono passati 18 anni, fatti di circa ...

Chris Evans - buon compleanno! 10 GIF che ci hanno fatto innamorare : Happy Birthday Cap!