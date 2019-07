Carola Rackete torna libera | il gip non convalida l' arresto della capitana

Sea Watch - il giudice non convalida l’arresto di Carola Rackete e non dispone misure cautelari : la comandante è libera : Il gip di Agrigento non ha convalidato l’arresto della comandante della Sea Watch Carola Rackete e non ha disposto nei confronti della giovane tedesca nessuna misura cautelare. La Procura aveva chiesto la convalida del provvedimento e il divieto di soggiorno in provincia di Agrigento. Carola dunque torna libera. L'articolo Sea Watch, il giudice non convalida l’arresto di Carola Rackete e non dispone misure cautelari: la comandante è libera ...

Mughini vs Feltri/ 'Carola Rackete piratessa? Scontro con Gdf è stato un caso' : Caso Sea Watch 3, confronto a distanza tra Giampiero Mughini e Vittorio Feltri su Carola Rackete: 'Lei piratessa? Non sta nè in cielo nè in terra'.

Sea Watch 3 - Matteo Salvini ringrazia Carola Rackete : le cifre-choc dell'ultimo sondaggio sulla Lega : Il primo effetto del caso Sea Watch lo ha fotografato ieri il sondaggio settimanale di Swg per il tg La7: la Lega sale al 38% nelle intenzioni di voto, guadagnando in sette giorni lo 0,7%. Il Pd è fermo al 22,6%, il M5S scende al 17,2 (-0,8%), Forza Italia e Fratelli d' Italia rimangono sostanzialme

Sea Watch - scatta la denuncia al Garante della Privacy per la foto segnaletica di Carola Rackete : Lo studio legale Wildside Human First ha presentato un esposto al Garante per la protezione dei dati personali, in seguito alla diffusione della foto segnaletica della comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete: "La diffusione di quella foto viola molte più leggi di quanto si possa immaginare", spiegano gli avvocati.Continua a leggere

Sea Watch 3 - la Francia attacca l'Italia per Carola Rackete? Toh che caso - si "scorda" di Francesca : La Francia che tanto fa la predica all'Italia si è dimenticata di Francesca Peirotti, 31enne di Cuneo condannata per aver aiutato otto migranti ad attraversare il confine. Per lei la corte d'appello di Aix En Provence ha riserbato sei mesi di carcere, con sospensione condizionale della pena. La sua

Carola Rackete - Salvini : «La vorrei in carcere - sarà espulsa». Sea Watch : «Avanti con i salvataggi» : «Mi pare che le parole del procuratore di Agrigento di ieri siano state chiarissime: non c'era stato di necessità e c'è stato deliberatamente un attacco ad una nave...

A Salisburgo i manifestanti chiedono a Mattarella libertà per Carola Rackete : L'arrivo a Salisburgo di Sergio Mattarella è stato accolto da striscioni e proteste di chi chiede libertà per Carola Rackete. Durante tutta la sua visita in città,...

Ecco dove si trova Carola Rackete : Mauro Indelicato Via Dante ad Agrigento, dove è domiciliata Carola Rackete La capitana della Sea Watch 3 domiciliata all'interno di un appartamento del centro di Agrigento: è qui che Carola Rackete aspetta la decisione del Gip sulla misura cautelare L’attesa si sposta adesso dal tribunale ad un’abitazione di un palazzo di via Dante, al centro di Agrigento: è qui che risulta domiciliata Carola Rackete, la capitana tedesca della nave ...

Sea Watch : Mattarella a Salisburgo - manifestazioni innfavore di Carola Rackete : "Carola libera, Carola libera" è lo slogan con cui alcuni attivisti e volontari per i diritti umani hanno accolto Sergio Mattarella al suo arrivo a Salisburgo dove è in corso il secondo giorno della visita di stato del Presidente della Repubblica in Austria. "Free Carola" e "aiutare un essere umano non e' reato" sono le scritte che campeggiano su alcuni striscioni mostrati dai manifestanti, circa una ventina, che stazionano davanti ...

Sea Watch - Carola Rackete : a breve la decisione del giudice. DIRETTA : Sea Watch, Carola Rackete: a breve la decisione del giudice. DIRETTA Dopo essere stata ascoltata ieri dal gip, la comandante della nave è in attesa della decisione sul fermo. Il procuratore di Agrigento Patronaggio stamattina in Senato: "Il pericolo maggiore per l'Italia sono gli sbarchi ...

Sea Watch 3 - agguato a Sergio Mattarella : "Carola Rackete libera" - poi insulti a Matteo Salvini : Una sorta di "agguato" a Sergio Mattarella, il quale si trovava a Salisburgo. Sotto al museo della casa di Mozart, infatti, una quarantina di manifestanti si è radunata per chiedere al presidente della Repubblica la liberazione di Carola Rackete, la comandante di Sea Watch 3 attualmente ai domicilia

Emma in difesa di Carola Rackete arrivano gli insulti dal web : Emma Marrone sui malgrado è finita nuovamente nel mirino degli haters in rete. Dopo le polemiche scatenate nei mesi scorsi per una sua dichiarazione a favore dei porti aperti, la cantante salentina viene ancora una volta investita dall’odio social. A scatenare il putiferio questa volta, un post su Instagram: «Solo una parola. Vergogna. Il fallimento totale dell’umanità. L’ignoranza che prende il sopravvento su valori e rispetto ...