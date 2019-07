Calabria | schianto nella notte | morto uomo di 40 anni | grave il figlio di 12

Blastingnews

(Di martedì 2 luglio 2019) Un terribile incidenteha mietuto una vittima sulla Statale 106 ionica, una strada a scorrimento veloce in, non nuova ad incidenti gravi e spesso mortali. Una Alfa Romeo ha impattato contro un motorino, uno scooter con a bordo un padre di 40ed ildi 12. Nell'impatto l'che guidava il ciclomotore ha perso la vita mentre iladesso è in gravi condizioni. Nessun dannoinvece per le due persone a bordo della Giulietta bianca. Unatragica Erano circa le 24 quando tutto è successo sulla strada statale 106 ionica, come dicevamo, strada che da sempre miete vittime di incidenti stradali. In territorio di Crotone, precisamente all'altezza della zona industriale e della ex Pertusola Sud, una Alfa Romeo modello Giulietta si è scontrata con uno scooter. Quattro persone coinvolte, due sul motorino e due sulla autovettura. Ad avere la peggio un ...

