Voragine inghiotte camion dei rifiuti a Casoria | autista in ospedale

(Di lunedì 1 luglio 2019) Una grossaha inghiottito un(Napoli) davanti alla Basilica di San Mauro. L’alla guida è stato portato inper accertamenti. A finire nella, larga e profonda una decina di metri, un piccolo autocompattatore di.L’è stato soccorso per prima da alcuni colleghi dimbiente, poi l’intervento dei Vigili del fuoco. Sette palazzi sono stati sgomberati per effettuare tutti gli accertamenti del caso. La strada è stata isolata e chiusa al traffico. I residenti hanno riferito che prima dell’apertura dellaera stato sentito un forte odore di gas. Una cinquantina le famiglie residenti evacuate dalle loro abitazioni e due i negozi che sono stati precauzionalmente chiusi. Lache si è aperta sull’asfalto è larga circa 8 metri e profonda 12. Il sindaco diRaffaele Bene su Facebook ha scritto che non c’è ...

