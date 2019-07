Ragusa | due comunità in festa nel nome dei Santi Pietro e Paolo

Mtb Euromotor Team Ragusa vince due maglie a Mussomeli : Ancora successi in serie per l’Mtb Euromotor Team Ragusa che ha portato a casa due titoli regionali nella competizione Xc tenutasi a Mussomeli

Offerte lavoro a Ragusa : cercasi due estetiste : Il Centro benessere La Mimosa srl di Marialuisa Fumia, a Ragusa , cerca due estetiste professioniste per ampliamento del proprio staff.

Ragusa : quasi 100 chili di marijuana in un casolare abbandonato - due arresti : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - quasi 100 chili di marijuana sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza in un casolare abbandonato al confine tra i comuni di Vittoria e Acate, in provincia di Ragusa. I militari sono arrivati alla droga seguendo un'auto di grossa cilindrata che, dopo aver imbocca