Questa Italia vigliacca | un po’ miserabile | mi fa paura e mi fa vergognare

(Di lunedì 1 luglio 2019) Il quadro del Paese che emerge in questo primo torrido scorcio di estate è allarmante. Lo è non tanto per le uscite, ormai assolutamente prevedibili, del signor Salvini o della signora Meloni o per la servile acquiescenza di quel che resta del fu Movimento 5 Stelle. Ad allarmare è il sentire che coinvolge una fetta larga dell’opinione pubblica. Quello che allarma è il desiderio diffuso di un uomo forte al comando, uno che decida per tutti e che sollevi glini dalla fatica della democrazia, dal peso della cittadinanza. Ma non solo, inquieta questo fastidio per la democrazia, vista come un complesso inutile di vincoli e controlli, di pesi e contrappesi che, agli occhi di molti, non servono a garantirci dall’arbitrio, ma solo ad ostacolare decisioni rapide e semplici: la semplificazione dei processi decisionali unita alla semplificazione, da bar, delle soluzioni a ...

robymancio : Grazie ragazze, ci avete regalato gioie ed emozioni trasformando un sogno in realtà. Avete dato luce e orgoglio al… - ShooterHatesYou : E giù di commenti a difendere i poliziotti, ma chiedetevi se è questa l'Italia che volete per voi e i vostri figli,… - riotta : Caro presidente Conte che errore gestire il caso #SeaWatch come uno spot violento da film di Tarantino. Questa Ital… -