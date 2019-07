Posso stare per giorni interi senza mangiare La dieta estrema di Naomi

Reddito di cittadinanza - l’elenco dei beni che non si Possono acquistare con la card : Il ministero del Lavoro ha stilato, attraverso un decreto, l'elenco dei beni e dei servizi che non è possibile acquistare con la card del Reddito di cittadinanza, finora utilizzata da 600mila utenti. L’utilizzo della card non è inibito solo per i giochi con vincite in denaro, ma anche per una lunga serie di beni. Si parte dall’impossibilità di acquistare, noleggiare o prendere in leasing navi e imbarcazioni da diporto, così come non si può ...