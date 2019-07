Notifiche push impazzite su alcuni OnePlus 7 Pro | di cosa si tratta?

optimaitalia

(Di lunedì 1 luglio 2019) Se siete possessori del7 Pro ed in queste ore avete ricevuto delleun tantinello insensate, potete stare tranquilli: non è il vostro dispositivo a dare i numero, o per lo meno non solo. Come riportato dal portale specializzato 'TheVerge', diverse sono state nelle ultime ore le segnalazioni di chi ha fatto questa singolare esperienza, ricevendo almeno un paio di messaggi con un testo alquanto standardizzato, e che non era possibile collegare ad alcunché. Un tweet comparso di recente ha svelato l'arcano:si di un errore commesso dal team OxygenOS, che hanno inviato per sbaglio una serie diadutenti random del7 Pro, nel mentre erano impegnati a svolgere delle prove tecniche. L'OEM cinese non ha potuto fare altro che riconoscere lo sbaglio, scusandosi per l'accaduto, e facendo sapere agli utenti di star indagando sulle cause ...

OptiMagazine : Notifiche push impazzite su alcuni #OnePlus7Pro: di cosa si tratta? - voicecalum : @chaptersburn Mi sono resa conto che avevo tutte le notifiche push disattivate perché avevo eliminato l’app - EveryoneLeftYou : @sxftcevans Scusa È impostazioni > notifiche > notifoche push > tweet -