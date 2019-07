Nomine Ue | Conte | «No al pacchetto Osaka | con noi altri 10-11 Paesi»

Nomine UE - Conte tratta a Bruxelles. Prodi : "L'Italia è isolata" : Il Premier Giuseppe Conte è a Bruxelles per il Consiglio Europeo straordinario che dovrebbe concludersi con le Nomine dei nuovi commissari dell'Unione Europea. Ha detto di aver dormito un po' di più questa mattina perché prevede una lunga notte ed è molto probabile che sia così, perché pare proprio non esserci accordo sul nome del nuovo Presidente della Commissione UE.Il nome del popolare Manfred Weber, che sembrava tramontato ...

Commissione europea - Giuseppe Conte ferma Matteo Salvini sulle Nomine : "Scelgo io - ho le mani libere" : Tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini è altissima tensione sulle nomine per la presidenza della Commissione europea. Il premier infatti si è rifiutato di adeguarsi al diktat del leader leghista che non vuole il sì all'unico nome sul tavolo, quello di Frans Timmermans, socialista e olandese: "Ho le man

Ue - ancora non c’è un accordo sulle Nomine : si tratta a oltranza. Conte : “Non escludo che dovremo aggiornarci” : Una notte intera di trattative, conclusa senza un accordo. I leader dei 28 Paesi Ue sono ancora alla ricerca di un accordo sul nome del successore di Jean-Claude Juncker alla guida della Commissione europea e per il rinnovo dei titolari delle altre principali poltrone delle istituzioni dell’Unione. La sessione plenaria del Consiglio – più volte interrotta nella notte per dare spazio a negoziati bilaterali – dovrebbe riprendere ...

Nomine Ue - Conte : “Siano personalità forti”. Sulla procedura : “Oggi Cdm e aspettiamo la commissione” : “Timmermans come presidente della Commissione è una candidatura che valuteremo. All’Italia interessa che siano forti personalità che sappiano interpretare questo momento critico per l’Unione, che sappiano contribuire a costruire una Europa più forte, più solida, non vedo l’ora di un confronto costruttivo e cercheremo tutti insieme di trovare le soluzioni migliori”. Così il premier Giuseppe Conte entrando al ...

Ue - Consiglio europeo al voto per le Nomine al vertice. Conte : «Italia rivendica commissario economico di peso» : È atteso in serata il voto del Consiglio europeo sulle nomine per i "top job" dell'Ue. I leader dell'Ue hanno avviato oggi un nuovo round di discussione nel tentativo di...

Nomine Ue - Conte : Timmermans? Valuteremo : 18.38 "Timmermans è una candidatura che Valuteremo, all'Italia interessa che siano forti personalità che sappiano interpretare il momento critico che affronta l'Europa, che aiutino a costruire un'Ue più forte".Così il presidente del Consiglio Conte, a Bruxelles per il Consiglio straordinario europeo sulle Nomine nell'Ue. L'eventuale procedura per debito contro l'Italia "non è all'ordine del giorno oggi-dice-noi manderemo lunedi i nostri ...

Nomine Ue - Conte : "Mille nomi" Ma prende corpo l'ipotesi Draghi : Da qualche giorno si sta facendo strada l'ipotesi che Mario Draghi vada alla presidenza della Commissione europea lasciando la suo poltrona di presidente della Bce, che comunque sarebbe in scadenza a novembre. Una soluzione che troverebbe il plauso di tutte le cancellerie europee Segui su affaritaliani.it

Conte - Macron e Merkel davanti a una birra : discutono delle Nomine Ue fino alle 4 di notte : Dopo il Consiglio europeo Giuseppe Conte, Emmanuel Macron e Angela Merkel si sono ritrovati intorno a un tavolo dell'Hotel Amigo a Bruxelles e hanno discusso delle nomine europee fino alle 4 di notte. L'obiettivo è arrivare al vertice straordinario del 30 giugno con le idee chiare sui nomi da proporre per guidare le maggiori istituzioni europee.Continua a leggere

Ue - fumata nera su Nomine commissione. Conte sulla procedura : “Situazione difficile”. E tratta con Macron e Merkel : L’Europa non trova l’accordo sulle nomine per i posti chiave a Bruxelles. Dopo una notte di trattative il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha annunciato un nuovo summit per il 30 giugno: “Nessun candidato ha ottenuto la maggioranza”. Ma è stata una notte complicata anche sul fronte italiano, con Giuseppe Conte impegnato a sondare il terreno e le posizioni degli altri leader europei sulla possibile procedura ...

La partita su Nomine e procedura di infrazione su cui Conte si gioca tutto : La partita sulle nomine Ue è lunga: difficile che si chiuda tra stasera e domani, e a Bruxelles potrebbe essere necessario un altro vertice straordinario. Ma la giornata di giovedì al Consiglio europeo è fondamentale per delineare chi guiderà le istituzioni. In ballo non c'è solo la scelta del presidente della Commissione e del presidente del Consiglio, sullo sfondo si discute pure del dopo Mario Draghi. Tra il vertice e le riunioni tra le ...

Giuseppe Conte sgonfia la flat tax e cerca il patto con Emmanuel Macron sulle Nomine : Dicono che Giuseppe Conte sia ottimista rispetto ad una eventuale procedura d'infrazione. A Palazzo Chigi gira voce che la sua positività sia dovuta all'insperato aiuto arrivato da Mario Draghi e dall'atteggiamento di Emmanuel Macron: il presidente francese ha bisogno di lui e dell' talia per realiz