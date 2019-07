Massimo Pericolo risponde alle accuse di un collega ad un live | per il web parla di Jamil

Marracash parla del nuovo album : 'Il feat con Massimo Pericolo sarà il sangue del disco' : Buone notizie per gli appassionati di rap italiano, soprattutto per i fan di Marracash . Il rapper milanese ha infatti recentemente annunciato il nuovo album , attesissimo sia dal pubblico che dalla critica, e ieri sera ha fornito le prime concrete anticipazioni su quello che sarà il contenuto del disco. Ci sarà il feat con Massimo Pericolo Come molti auspicavano, il progetto conterrà una collaborazione con Massimo Pericolo , vera e propria ...

Gué Pequeno elogia Massimo Pericolo - Lazza e Speranza : 'Un'alternativa alla moda' : Gué Pequeno ha annunciato ieri la pubblicazione per il prossimo 21 giugno di un EP di inediti: il progetto si chiamerà Gelida Estate EP. Di conseguenza il rapper milanese, fresco dell'ottimo feedback televisivo ricevuto dall'esperienza come coach di The Voice of Italy, ha subito iniziato il canonico giro di interviste in vista della pubblicazione del disco. Ieri Gué è stato infatti ospite dell'amico Max Brigante per Radio 105, concedendo ...