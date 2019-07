L’uomo del giorno – Patrick Kluivert | ‘meteora’ in Italia | e quelle accuse di omicidio

L’uomo del giorno – Compleanno Petagna - l’attaccante adesso è decisivo anche in zona gol : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno‘, oggi è il Compleanno dell’attaccante Andrea Petagna. Dopo essere stato protagonista con la Primavera poche presenze ad inizio carriera con Milan e Sampdoria, poi altre esperienze che iniziano a mettere in mostra le sue qualità, Latina, Vicenza ed Ascoli. Poi arriva la grande chiamata dell’Atalanta che lo lancia definitivamente nel ...

Dritto e Rovescio - un signore del pubblico : «Ho avuto una visione di un uomo bellissimo - arcangiolesco : quelL’uomo era Paolo Del Debbio» : Riccardo Guidi e Paolo Del Debbio - Dritto e Rovescio C’è chi vede i Santi e la Madonna, chi invece Paolo Del Debbio. E’ questo quello che sarebbe accaduto a Riccardo Guidi, intervenuto ieri sera nell’ultima puntata di Dritto e Rovescio: tra lo stupore generale, l’uomo ha infatti confessato di aver dato una svolta completa alla sua vita grazie all’intercessione “arcangiolesca“, avvenuta 43 anni prima, ...

L’uomo del giorno - Ever Banega : una carriera tra “strani” infortuni - tango e video “hot” : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Ever Banega, centrocampista del Siviglia e della nazionale argentina. Nato a Rosario il 29 giugno del 1988, Banega compie 31 anni. carriera – Cresciuto nelle giovanili del Boca Juniors, Banega arriva in Europa nel 2008 al Valencia. Passa poi all’Atletico Madrid in prestito, prima di fare ritorno al Valencia, dove ...

L’uomo del giorno – Fabien Barthez : per noi italiani qualche ricordo amaro - ma l’ultimo è dolcissimo… : La rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” celebra oggi lo storico portiere della Francia Fabien Barthez, che compie 48 anni. Tanti i ricordi, belli e meno belli, che legano i tifosi italiani all’ex estremo difensore, come i Mondiali del 1998 e gli Europei del 2000, in cui esultò davanti ai nostri occhi. L’ultimo, però, è dolce solo per noi. Abbiamo infatti ancora negli occhi il rigore di Grosso nella finale ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Fabrizio Miccoli - che fine ha fatto il Romario di Puglia? : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, oggi è il compleanno di Fabrizio Miccoli, attaccante protagonista di una carriera ottima. Sono 40 candeline per l’ex attaccante, talento cristallino ma protagonista anche di qualche episodio che ha in parte condizionato la carriera. Recordman in Serie A con la maglia del Palermo, la sua carriera comincia nel settore giovanile del Milan, che ...

L’uomo arrestato per l’omicidio del politico tedesco Walter Lübcke ha confessato di averlo ucciso : Stephan Ernst, l’uomo arrestato dalla polizia tedesca per l’omicidio del politico Walter Lübcke ha confessato di averlo ucciso: lo ha comunicato mercoledì il ministro dell’Interno tedesco Horst Seehofer, spiegando che Ernst ha anche confessato di aver avuto motivazioni politiche, legate alle

L’uomo del giorno - Paolo Maldini : il direttore tecnico del Milan compie 51 anni - la storia di una dinastia : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Paolo Maldini, nato il 26 giugno 1968. Il suo destino era quello di fare il calciatore e così è stato. Colonna portante e bandiera del Milan per 24 anni sul campo. Figlio d’arte, il papà Cesare è stato calciatore e allenatore, Paolo Maldini debutta in Serie A il 20 gennaio 1985 a 16 anni contro l’Udinese, lanciato ...

Sea Watch - respinto il ricorso alla Corte europea dei diritti delL’uomo : Il vicepremier Salvini ha espresso soddisfazione per la decisione della Corte di Strasburgo: "Conferma la scelta di ordine, buon senso, legalità e giustizia dell'Italia: porti chiusi ai trafficanti di esseri umani e ai loro complici. Meno partenze, meno sbarchi, meno morti, meno sprechi. Indietro non si torna".Continua a leggere

L’uomo con le nespole : le foto dicono ciò che vogliamo sentirci dire. Altro che dignità del Sud : Sta suscitando da giorni una certa commozione la fotografia di un uomo anziano appoggiato a un muro mentre guarda per terra, vicino a una bilancia e a delle cassette di nespole (ah, frutto quanto mai verista!). L’uomo è stato immortalato a Civita, comune dell’Arbëria (la comunità degli albanesi d’Italia) in provincia di Cosenza. QuelL’uomo anziano “vestito in modo elegante”, che attende con mitezza che qualcuno compri il suo ...

L’uomo del giorno – Aldo Serena - lo ‘specialista’ degli scudetti : ma quel rigore a Italia ’90… : La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” celebra oggi Aldo Serena, che compie 59 anni. L’ex attaccante Italiano si può definire uno ‘specialista’ degli scudetti, dal momento che è stato tra i cinque calciatori ad aver vinto almeno un campionato con le maglie di Inter, Milan e Juventus. Cresce nel Montebelluna, con cui esordisce in prima squadra. Poi, l’approdo in nerazzurro, in cui ...

Alcuni passeggeri della Sea Watch 3 si sono rivolti alla Corte europea dei diritti delL’uomo di Strasburgo per chiedere di sbarcare : La ong tedesca Sea Watch ha fatto sapere che Alcuni dei richiedenti asilo che da quasi due settimane sono a bordo della nave Sea Watch 3 in attesa che il governo italiano renda disponibile uno dei suoi porti, hanno fatto ricorso

L’uomo più ricco del mondo in vacanza in Sicilia - Jeff Bezos alle Eolie : L’uomo più ricco del mondo in vacanza in Sicilia, alle isole Eolie. Il fondatore di Amazon Jeff Bezos ha scelto la Sicilia è in questi giorni sull’isola a bordo del suo mega yatch personale. Jeff Bezos, uno degli imprenditori più ricchi al mondo, è stato avvistato alle Isole Eolie, a bordo dello yacht “Flying Fox”, un gigante del mare di 136 metri. La sua barca si trova a Panarea, a piazza di Marina Corta, e a bordo ...

L’uomo del giorno – Lionel Messi - ‘artista’ del pallone : il sogno è vincere con l’Argentina : La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” celebra oggi il più grande di tutti, o comunque tra i migliori di sempre: Lionel Messi, che compie 31 anni. Compito arduo definire se si tratti del migliore di tutti i tempi, tra l’attuale paragone con Cristiano Ronaldo e i suoi ‘fallimenti’ con l’Argentina, ma l’opportunità per riscattarsi con l’Abiceleste è ghiotta, nonostante un ...