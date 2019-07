Il Giappone riprende la caccia alle balene

gqitalia

(Di lunedì 1 luglio 2019) Dal 1° luglio il, dopo 33 anni di moratoria, lacommerciale. Le baleniere inizieranno a salpare disole di Hokkaido e Ayukawa, come dal porto di Shimonoseki. Sei mesi fa il Paese ha deciso di uscire, con effetto dal 30 giugno, dall’International Whaling Commission perché una propria richiesta di riaprire laera stata respinta dalla commissione. L’uscita consente di tirarsi fuori dagli impegni dell'Iwc ere l'uccisione dei cetacei nelle acque costiere dove nuotano le balenottere acutorostrate, le balenottere boreali e le balenottere di Eden; tre specie che, sostengono in, si sono ripopolate grazie alla moratoria adottata nel 1986. In questo lungo periodo, nonostante gli impegni assunti nell’Iwc, ilaveva comunque fatto leva su un una clausola dell'articolo VIII della Convenzione internazionale per continuare a ...

