Il director di A Way Out | Josef Fares | non ha dubbi | sarei in grado di fare un

(Di lunedì 1 luglio 2019)di A Way Out, è una persona veramente eclettica. Recentemente ha affermato che il prossimo gioco che svilupperà "fotterà il cervello ai giocatori", anche se non sappiamo cosa volesse dire con precisione, dato che il titolo rimane ancora un mistero.Attraverso un'intervista rilasciata su VG247,parla di come lui abbia piena autonomia con l'editore."Il fatto è che posso dire quello che voglio" ha affermato. "Non ho restrizioni, non ho nessuno che mi dica cosa devo dire o meno. EA lo sa che non può controllarmi, io so chi sono e probabilmente alla gente non piacerà quello che dico".Leggi altro...

