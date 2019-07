Bernard-Henri Lévy | L' arresto di Carola è un' infamia Indecenti gli squittii di

huffingtonpost

"L'arresto di Carola Rackete a Lampedusa è un'infamia. Il diritto marittimo, il diritto umanitario, così come la semplice morale, imporrebbero piuttosto di celebrarla": lo scrive in un tweet il filosofo francese Bernard-Henri Levy, aggiungendo "Salvini e i suoi squittii di gioia sono indecenti". L'arrestation de Carola Rackete à Lampedusa est une infamie. Le droit de la mer, le droit humanitaire, comme la simple morale commanderaient, plutôt, de la célébrer. #Salvini et ses glapissements de joie sont indécents.—(@BHL) 30 giugno 2019 In un altro tweet, il filosofo aggiunge: "Rackete è coraggiosa e ammirevole. Saperla nelle carceri di Matteo Salvini è un insulto all'onore dell'Italia. Omaggio ai lavoratori del mare, sostegno a questi eroici marinai: attraccando, a qualsiasi

