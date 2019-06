Migranti | localizzato barcone con 40 persone a bordo | scortati a Lampedusa

agi

(Di domenica 30 giugno 2019) La nave dell'Ong Open Arms hauna barca di legno proveniente dalla Libia con 40, tra cui 4 bambini e 3 donne incinte "con alto livello di disidratazione dopo 3 giorni di attraversamento". Lo riferisce l'Ong in un tweet. "Li abbiamo assistiti e abbiamo attivato le amministrazioni competenti per prenderli in carico. Ora sono", scrivono ancora su Twitter.

