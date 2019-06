Auto schiacciata da un trattore | tre morti | una famiglia distrutta

Torino - muore a due anni schiacciata dall'Auto della mamma : L'incidente a Villarbasse, nel Torinese. I sanitari del 118 subito intervenuti non sono riusciti a salvare la piccola

Era in cortile! Bimba di 2 anni muore schiacciata dall’Auto della mamma : Una bambina di neanche due anni è morta stamattina a Villarbasse, in provincia di Torino, investita dall'auto guidata dalla madre. La tragedia è avvenuto nel cortile di casa, in via Don Rambaudo. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e della polizia municipale.Ancora da stabilire la dinamica del drammatico incidente anche se, stando ai primi accertamenti, pare che la piccola sia sfuggita al controllo della nonna, mentre la ...

