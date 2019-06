Alternative a Kodi | le migliori da usare

Alternative a Kodi : guida completa : Kodi è uno dei programmi multimediali più utilizzati in Italia per le sue funzionalità da Media Center e per la compatibilità con le liste IPTV, facilmente configurabili. Il software si è diffuso anche per la possibilità di installazione su praticamente ogni TV Box esistente e per la presenza di estensioni (add-on) che ne ampliano le caratteristiche. […] Alternative a Kodi: guida completa