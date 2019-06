Addio a Marcus Kane in The 100 6? Il futuro di Henry Ian Cusick nella serie

optimaitalia

(Di domenica 30 giugno 2019) Il suoera già nell'aria la scorsa stagione, e a quanto pare i fan dovranno fare a meno diin The 100 6.L'attoreIanentrerà a far parte del cast di MacGyver 4 in un ruolo che lo terrà impegnato a tempo pieno sul set. Secondo quanto riporta EW, sembra che l'attore vestirà i panni di un nuovo possibile villain di nome Russ, descritto come un “ex-militare” di Oxford, nonché maestro della manipolazione. Insomma un personaggio completamente diverso da, il buon ex Cancellerie e uomo democratico delladistopica.Cosa significa l'ingaggio diIanin MacGyver 4? Il pubblicò saluterà per semprein The 100 6? L'ottavo episodio della sesta stagione pare aver confermato questa teoria.Lo show post-apocalittico in onda sulla CW pare aver trovato un modo alquanto originale per recastare i suoi personaggi. La trama centrale di ...

