Stadio Inter e Milan | Sala | “Nuovo impianto significherebbe addio San Siro | e sarebbe un

(Di sabato 29 giugno 2019) Nonostante le intenzioni disiano altre in merito alloSan, il sindaco dio Giuseppecontinua a ribadire la sua posizione. “La convivenza di Sancon un nuovola vedo difficile – ha detto – perché unocosì grande a livello di costi e manutenzione è molto elevato. Temo che un nuovoporterebbe automaticamente a dover rinunciare a Sanun dolore“. “Non è prevista – ha proseguito – una data per l’incontro con le squadre, ma loro sanno che ho chiesto che vengano da me a chiarirmi le idee prima delle vacanze. Ad oggi ci parliamo tramite le domande dei giornalisti, ma non va bene: che portino un progetto. Ormai credo che si sia ampiamente capita la mia posizione e cioè che privilegerei il rifacimento di Sanma da sindaco non è che non li posso ascoltare se loro ...

