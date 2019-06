Scontrino digitale al via dal 1 luglio Ecco le novità per commercianti e clienti

finanza-infograficando

(Di sabato 29 giugno 2019) Da lunedì prossimo, 1, il vecchiofiscale andrà in pensione dopo 36 anni di "servizio". La ricevuta cartacea verrà infatti sostituita da una. Dal punto di vista del consumatore finale non cambia nulla, per iinvece cambiame.Come funziona laLoapre infatti un canale diretto con l'Agenzia delle entrate, alla quale verranno trasferiti i dati di tutte le transazioni effettuate. Una specie di Grande Fratello che controllerà ogni operazione che viene fatta, e la mette a registro. In teoria questo strumento dovrebbe dare una forte spallata al fenomeno della evasione fiscale, rappresentando un passo in avanti nella trasparenza delle transazioni e nella semplificazione già avviata con la fattura. Presso l'Agenzia delle Entrate giungerà un flusso enorme di dati, potenzialmente utili per scovare ...

