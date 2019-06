Lorella Cuccarini con il volto tumefatto | “Schiantata al suolo per colpa di una buca”

ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2019)ha pubblicato nelle sue Storie di Instagram una sua foto con ile un occhio completamente livido. Un’immagine molto forte, ma è lei stessa a spiegare cosa le è successo. A ridurla in questo stato è stato infatti un incidente che le è capitato mentre stava camminando per strada, forse a causa di una distrazione. “Camminare sul marciapiede e ‘schiantarsi’ alperdi una buca“, scrive infatti la showgirl che si prepara a tornare in Rai come conduttrice per la prossima stagione televisiva. Fortunatamente, oltre ai lividi lanon si è fatta nulla di grave e ha voluto rassicurare lei stessa i fan sulle sue condizioni. FQ Magazine Pino Schirripa, il docente della Sapienza: “Io censurato in Rai da Marzullo per la maglietta pro Ong” ...

