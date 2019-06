I serpenti | un atavico odio ci porta a bistrattarli | ma sono importantissimi per

meteoweb.eu

(Di sabato 29 giugno 2019) Gli animali più bistrattati da sempreindubbiamente i. Unaccompagna le due specie in eterno conflitto: l’uomo e i, poco imche questi ultimi siano velenosi o meno. Nella Genesi, il primo libro della Bibbia, il serpente inganna Adamo ed Eva che a loro volta cederanno alla tentazione mangiando il frutto proibito. Una maledizione che risalirebbe a circa 3000 anni fa con il serpente da quel momento visto come il simbolo del male. Seguiranno una serie di condanne e persecuzioni, molte delle quali frutto della più insana delle convinzioni umane: l’autoreferenzialità. Ianimali con un ruolo e una funzione imntissima nell’ecosistema naturale, ecco perché in modo definitivo dobbiamo sfatare le tante credenze popolari errate, i racconti negativi, le storie storpiate, i falsi miti e le leggende metropolitane, che da epoche immemorabili ...