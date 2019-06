Svelati i segreti delle turbolenze | implicazioni dalla fisica al meteo

meteoweb.eu

(Di venerdì 28 giugno 2019) Due ricerche australiane dell’University of Queensland e della Monash University di Melbourne hanno adottato due differenti metodi per studiare il fenomeno, per poi combinare i risultati e ottenere un quadro completo. Nelle relazioni pubblicate su “AAAS Science”, i due team hanno usato atomi di rubidio super raffreddati e agitati con laser per creare differenti tipi di vortici, cioè sistemi roteanti simili a quelli osservati nei tornado e nell’acqua che si svuota in uno scarico. “La turbolenza è un importante problema nella scienza e in particolare nell’ingegneria, come nella maniera in cui l’aria scorre sulle auto e gli aerei. Comprendendo meglio la turbolenza si possono progettare auto con meno attrito e veicoli spaziali che possono attraversare meglio l’atmosfera,” hanno spiegato gli esperti. Le ricerche hanno ...

BTSxArmy1603 : RT @TXTITALY: I diari segreti verranno svelati insieme alle emozioni dei ragazzi, consigli da parte dei loro tanto amati sunbaenim @BTS_twt… - jessy03_JK : RT @TXTITALY: I diari segreti verranno svelati insieme alle emozioni dei ragazzi, consigli da parte dei loro tanto amati sunbaenim @BTS_twt… - Mins24023267 : RT @TXTITALY: I diari segreti verranno svelati insieme alle emozioni dei ragazzi, consigli da parte dei loro tanto amati sunbaenim @BTS_twt… -