Magra consolazione per il Huawei Mate 10 Lite | patch 343 ma non EMUI 9 1

optimaitalia

(Di venerdì 28 giugno 2019) Il10non è certo un dispositivo fresco di lancio. Eppure i suoi molti possessori speravano ancora in un supporto longevo per il dispositivo che traghettasse l'esemplare almeno fino ad9.1. Android Q, al contrario, sarebbe stato solo utopia. Nessun major update per il datato medio-gamma ma almeno un nuovo aggiornamento di sicurezza ha appena fatto capolino in Europa a bordo degli esemplari no brand. Come sottolinea la fonteBlog, ecco che il10è stato appena colpito dall'aggiornamento 343. Il peso complessivo del pacchetto è davvero esiguo, ossia 128 MB. Già da questo valore appare evidente come l'ultima fatica degli sviluppatori non contenga nient'altro che l'ultimadi sicurezza di Google, in particolare quella di giugno. La distribuzione del firmware è partita in queste ore nel vecchio continente. Per l'arrivo della stessa...

wordweb81 : Magra consolazione per il #HuaweiMate10Lite, patch 343 ma non EMUI 9.1 - Andryzenatti : RT @OptiMagazine: Magra consolazione per il #HuaweiMate10Lite, patch 343 ma non EMUI 9.1 - OptiMagazine : Magra consolazione per il #HuaweiMate10Lite, patch 343 ma non EMUI 9.1 -