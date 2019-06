Mafia : monopolio in settore biologico - sigilli a beni per 2 mln di euro a Corleone (2) : (AdnKronos) - I sigilli sono scattati per un'abitazione, un magazzino, 17 terreni, un mezzo agricolo, tre società, un fondo comune d’investimento, due polizze vita e 20 rapporti bancari. Tutti i beni sequestrati si trovano in provincia di Palermo. Il Tribunale, inoltre, ha disposto la sospensione, a